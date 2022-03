Cinétransat 13ème édition Parc de la Perle du Lac, 14 juillet 2022, Genève.

Cinétransat 13ème édition

du jeudi 14 juillet au dimanche 21 août à Parc de la Perle du Lac

Projections gratuites en plein air de courts et longs métrages sur écran géant pour toutes et tous. Animations, buvette et location de transats dès 19h00, début des films à la tombée de la nuit entre 21h15 et 22h00. Cet événement est ouvert à toutes et à tous, et rassemble les gens pour partager des moments magiques, autour d’un picnic, d’un film et d’animations diverses. Les projections sont annulées en cas de pluie ou de vent violent et annoncées comme telle sur notre site internet et nos réseaux sociaux.

Gratuit

Projections gratuites de films en plein air

Parc de la Perle du Lac Rue de Lausanne, 1202 Genève Genève Pâquis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-14T19:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T19:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T19:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T19:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-21T19:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T19:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T19:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T19:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-28T19:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T19:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T19:00:00 2022-07-30T23:59:00;2022-07-31T19:00:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-04T19:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T19:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T19:00:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T19:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-11T19:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T19:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T19:00:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T19:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-18T19:00:00 2022-08-18T23:59:00;2022-08-19T19:00:00 2022-08-19T23:59:00;2022-08-20T19:00:00 2022-08-20T23:59:00;2022-08-21T19:00:00 2022-08-21T23:59:00