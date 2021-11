Le Cercueil Le Cercueil Le Cercueil, Orne Cinétraction : Nous Paysans Le Cercueil Le Cercueil Catégories d’évènement: Le Cercueil

Le Cercueil Orne Le Cercueil Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C’est un projet porté par le Comité Intercommunal d’Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes différentes, au cœur de l’Orne, aux alentours de Mortrée.

Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C'est un projet porté par le Comité Intercommunal d'Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes différentes, au cœur de l'Orne, aux alentours de Mortrée.

C'est l'histoire de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. L'histoire d'une incroyable épopée, celle des paysans français qui, en à peine un siècle, ont vu leur monde être profondément bouleversé. Alors qu'ils consistaient autrefois la grande majorité du pays, ils ne sont plus aujourd'hui qu'une infime minorité.

contact@cinetraction.org +33 6 81 06 08 74

C’est l’histoire de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. L’histoire d’une incroyable épopée, celle des paysans français qui, en à peine un siècle, ont vu leur monde être profondément bouleversé. Alors qu’ils consistaient autrefois la grande majorité du pays, ils ne sont plus aujourd’hui qu’une infime minorité. Le Cercueil

