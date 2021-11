Cinétraction : Les pieds dans le sable Mortrée, 14 janvier 2022, Mortrée.

Cinétraction : Les pieds dans le sable Mortrée

2022-01-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-14 21:30:00 21:30:00

Mortrée Orne

Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C’est un projet porté par le Comité Intercommunal d’Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes différentes, au cœur de l’Orne, aux alentours de Mortrée.

À plus de 80 ans, l’infatigable Pierre Rabhi sort des salles de conférence pour œuvrer sur le terrain sablonneux de Mauritanie. Armé de toute une vie d’expériences, d’un groupe d’experts et de ses sandales de cuir, il se lance (encore) un nouveau défi : transformer l’oasis de Maaden en un modèle d’agro-écologie et d’autosuffisance. Cette utopie saharienne, née il y a deux ans dans l’esprit de son acolyte Maurice Freund, est en chantier.

Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C’est un projet porté par le Comité Intercommunal d’Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes…

Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C’est un projet porté par le Comité Intercommunal d’Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes différentes, au cœur de l’Orne, aux alentours de Mortrée.

À plus de 80 ans, l’infatigable Pierre Rabhi sort des salles de conférence pour œuvrer sur le terrain sablonneux de Mauritanie. Armé de toute une vie d’expériences, d’un groupe d’experts et de ses sandales de cuir, il se lance (encore) un nouveau défi : transformer l’oasis de Maaden en un modèle d’agro-écologie et d’autosuffisance. Cette utopie saharienne, née il y a deux ans dans l’esprit de son acolyte Maurice Freund, est en chantier.

Mortrée

dernière mise à jour : 2021-11-19 par