Cinétraction : Les mains dans la terre Almenêches, 18 mars 2022, Almenêches.

Cinétraction : Les mains dans la terre Almenêches

2022-03-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-18 22:00:00 22:00:00

Almenêches Orne Almenêches

Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C’est un projet porté par le Comité Intercommunal d’Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes différentes, au cœur de l’Orne, aux alentours de Mortrée.

En France à Maumusson, Aurélien et Alexandre construisent leur avenir et créent l’écovillage « l’Arbre de Vie ». Tendre vers l’autonomie alimentaire, énergétique et financière, ou simplement vivre ensemble … ce lieu de vie et d’initiatives propose un avenir différent d’une vie compétitive qui permet de renouer avec ses valeurs et la terre. Un film pour avoir les mains dans la terre, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre.

Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C’est un projet porté par le Comité Intercommunal d’Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes…

Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C’est un projet porté par le Comité Intercommunal d’Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes différentes, au cœur de l’Orne, aux alentours de Mortrée.

En France à Maumusson, Aurélien et Alexandre construisent leur avenir et créent l’écovillage « l’Arbre de Vie ». Tendre vers l’autonomie alimentaire, énergétique et financière, ou simplement vivre ensemble … ce lieu de vie et d’initiatives propose un avenir différent d’une vie compétitive qui permet de renouer avec ses valeurs et la terre. Un film pour avoir les mains dans la terre, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre.

Almenêches

dernière mise à jour : 2021-11-19 par