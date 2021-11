Mortrée Mortrée Mortrée, Orne Cinétraction : Abeille, la dette humaine Mortrée Mortrée Catégories d’évènement: Mortrée

Mortrée Orne Mortrée Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C’est un projet porté par le Comité Intercommunal d’Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes différentes, au cœur de l’Orne, aux alentours de Mortrée.

En tendant le micro à ces hommes et ces femmes passionné(e)s, Beaubec Productions retrace la vie du Syndicat Apicole de Haute-Normandie, qui, depuis cent ans, regroupe les apiculteurs dans la vision de progrès qui animait son créateur, Jean Hurpin. À travers les activités proposées à ses membres, à travers les actions de formation et les organismes de lutte contre les fléaux qui s'abattent sur l'abeille.

En tendant le micro à ces hommes et ces femmes passionné(e)s, Beaubec Productions retrace la vie du Syndicat Apicole de Haute-Normandie, qui, depuis cent ans, regroupe les apiculteurs dans la vision de progrès qui animait son créateur, Jean Hurpin. À travers les activités proposées à ses membres, à travers les actions de formation et les organismes de lutte contre les fléaux qui s’abattent sur l’abeille. Mortrée

