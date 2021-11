Médavy Médavy Médavy, Orne Cinétraction : 3 Colobris sur la Loire Médavy Médavy Catégories d’évènement: Médavy

Orne

Cinétraction : 3 Colobris sur la Loire Médavy, 25 février 2022, Médavy. Cinétraction : 3 Colobris sur la Loire Médavy

2022-02-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-25 22:00:00 22:00:00

Médavy Orne Médavy Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C’est un projet porté par le Comité Intercommunal d’Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes différentes, au cœur de l’Orne, aux alentours de Mortrée.

Leur objectif : faire leur part du travail pour préserver l’environnement. Amandine, Clément et Antoine sont trois jeunes qui se sont lancés ce défi de descendre la Loire en canoë afin de nettoyer le fleuve. Partis de la source, au Mont Gerbier de Jonc, jusqu’à l’océan du côté de Saint-Nazaire, les trois jeunes ont « prêté » leurs services à des associations ligériennes pour nettoyer les berges. Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C’est un projet porté par le Comité Intercommunal d’Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes… Cinétraction est avant tout une histoire de rencontres, basée sur la convivialité. C’est un projet porté par le Comité Intercommunal d’Animation du Pays de Mortrée, qui propose des soirées de projections de films documentaires, dans 15 communes différentes, au cœur de l’Orne, aux alentours de Mortrée.

Leur objectif : faire leur part du travail pour préserver l’environnement. Amandine, Clément et Antoine sont trois jeunes qui se sont lancés ce défi de descendre la Loire en canoë afin de nettoyer le fleuve. Partis de la source, au Mont Gerbier de Jonc, jusqu’à l’océan du côté de Saint-Nazaire, les trois jeunes ont « prêté » leurs services à des associations ligériennes pour nettoyer les berges. Médavy

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Médavy, Orne Autres Lieu Médavy Adresse Ville Médavy lieuville Médavy