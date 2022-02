CINÉTOUR MONTPELLIER AVEC SÈT’IEMEART Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

CINÉTOUR MONTPELLIER AVEC SÈT'IEMEART Montpellier, 20 février 2022, Montpellier.

2022-02-20 10:00:00 – 2022-02-20 12:00:00

Montpellier Hérault EUR 18.5 18.5 Bien plus qu’un simple spectateur, venez vous balader au fil des lieux de tournages emblématiques.

Partez sur les traces du cinéma by Occitanie à travers les rues de MONTPELLIER. Cinetourisme, Pop culture, et anecdotes ont rendez-vous avec vous ! Je voyage de l’autre côté de mon écran ! Visite proposée toute l’année, départs réguliers. Nombre minimum de participants : 6 personnes.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ : Porte de la Blanquerie 51-43 rue de l’Université, 34000 Montpellier (à côté de l’Agora). Visite de 2h environ – prévoir de bonnes chaussures. Attention ce parcours de 2 heures s’effectue dans les rues de la villes avec des pentes supérieures à 5 % et parfois des escaliers. Elle n’est pas adaptée à des personnes à mobilité réduite ou handicapées moteur. Visites les dimanches de 14h à 16h et les mercredis de 10h à 12h Bien plus qu’un simple spectateur, venez vous balader au fil des lieux de tournages emblématiques.

