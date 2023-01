CINÉTOUR : DEMAIN NOUS APPARTIENT Sète Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Passez de l’autre côté de votre petit écran le temps d’un Cinétour ! Bien plus qu’un simple téléspectateur, venez vous balader au fil des lieux de tournages emblématiques que vous retrouvez tous les soirs sur TF1

De culture en anecdotes, partez sur les traces de la série « Demain nous appartient » à travers les rues de Sète.

Fiction et réalité ont rendez-vous avec vous ! Conseils : Prendre des chaussures confortables, de l’eau et une casquette ! Attention, ce parcours de 2 heures s’effectue dans les rues de la ville avec des pentes supérieures à 5% et parfois des escaliers. Il n’est pas adapté à des personnes à mobilité réduite ou handicapées moteur. Accueil du public avec gel hydroalcoolique à disposition, respect des mesures sanitaires en place (masque obligatoire et distance d’un mètre entre chaque famille). La guide restera à 2 mètres minimum des personnes durant les haltes.

Attention ! Lors de la visite, les studios de tournage ne sont pas visitables et ne comprend pas d’entrevue avec les acteurs. Réservez vos billets en ligne ici. Sète

