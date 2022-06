Cinétoiles sous Les étoiles « Parents d’élèves »

Cinétoiles sous Les étoiles « Parents d’élèves », 27 juillet 2022, . Cinétoiles sous Les étoiles « Parents d’élèves »

2022-07-27 – 2022-07-27 à la tombée de la nuit. Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale… à la tombée de la nuit. @astrolabegrandfigeac dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville