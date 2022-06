Cinétoiles sous les étoiles à Bagnac sur Célé « à l’abordage » Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Catégories d’évènement: 46270

Cinétoiles sous les étoiles à Bagnac sur Célé « à l'abordage » Bagnac-sur-Célé, 13 juillet 2022

2022-07-13

Bagnac-sur-Célé 46270 à la tombée de la nuit Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont pas de voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour la réalité ? +33 5 65 34 06 25 à la tombée de la nuit @astrolabe grand figeac

