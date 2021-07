Meudon Potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon CinéToiles | Dirty Dancing Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

CinéToiles | Dirty Dancing Potager du Dauphin, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Meudon. CinéToiles | Dirty Dancing

Potager du Dauphin, le vendredi 3 septembre à 20:00

Dans les années soixante, Bébé passe des vacances monotones jusqu’au jour où elle découvre que les animateurs du village forment un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c’est le début de l’émancipation grâce au « Dirty dancing », cette danse ultra-sensuelle, et la rencontre avec Johnny, le professeur de danse. Une histoire d’amour, une alchimie entre les deux comédiens, des chansons et des répliques devenues cultes, le tout accompagné d’une chorégraphie exceptionnelle, bref tous les ingrédients pour que le film devienne mythique. **20H : PIQUE NIQUE** **20H45 : PROJECTION** _**Pour votre confort, munissez-vous de transats et couvertures**_ _**Food Truck sur place**_ ROMANCE MUSICALE DE Emile Ardolino AVEC Jennifer Grey ET Patrick Swayze 1987 – USA – 1h40 – Version restaurée Festivalmeudon.org – Organisé par Meudon 7e art 01 46 66 68 94

entrée libre

Meudon 7ème art – Dans le cadre des Scènes Vagabondes Potager du Dauphin 15 rue Porto Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T20:00:00 2021-09-03T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Étiquettes évènement : Autres Lieu Potager du Dauphin Adresse 15 rue Porto Riche 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Potager du Dauphin Meudon