Lacapelle-Marival
Film « Mystère » Tout public

De Denis Imbert, avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain.

De Denis Imbert, avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain.

Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup… L'Astrolabe propose des séances de cinéma sous le ciel étoilé du Grand Figeac tout l'été ! Ces projections en plein air gratuites sont organisées en partenariat avec les communes accueillantes et débutent à la tombée de la nuit.

De Denis Imbert, avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain.

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… allocine

