CINETIQUE.S – CIE LA MIGRATION, 14 mai 2022, .

CINETIQUE.S – CIE LA MIGRATION

2022-05-14 16:00:00 – 2022-05-14

Durée : 40min

Une rencontre entre l’art cinétique et le paysage à la recherche de l’harmonie;

Cinétique.s, c’est d’abord un lieu, c’est ensuite une rencontre entre l’art cinétique et ce paysage qui nous est proposé. Comment dialoguer ensemble ? Comment être en harmonie ? Et si le paysage était vu comme une personne, le traiterions-nous ainsi ?

Cinétique.s est donc une tentative d’un autre récit, dans un registre acrobatique et chorégraphique, 10 danseuse, acrobate et musiciens composent un instant suspendu, nous questionnant sur la pesanteur, la lenteur, nos rythmes, nos croyances et nos corps. C’est une performance unique à chaque fois, car l’histoire de chaque paysage est différente.

Journée organisée en partenariat avec la commune de Saint-Maurice-Navacelles, dans le cadre de la préfiguration de son Tiers-lieu, le service intercommunal des eaux du Lodévois Larzac (SIELL), et le service Tourisme de la Communauté de communes Lodévois et Larzac.

Une rencontre entre l’art cinétique et le paysage à la recherche de l’harmonie;

Cinétique.s, c’est d’abord un lieu, c’est ensuite une rencontre entre l’art cinétique et ce paysage qui nous est proposé. Comment dialoguer ensemble ? Comment être en harmonie ? Et si le paysage était vu comme une personne, le traiterions-nous ainsi ?

+33 4 67 44 24 60 http://www.festivla-resurgence.fr/la-saison

Durée : 40min

Une rencontre entre l’art cinétique et le paysage à la recherche de l’harmonie;

Cinétique.s, c’est d’abord un lieu, c’est ensuite une rencontre entre l’art cinétique et ce paysage qui nous est proposé. Comment dialoguer ensemble ? Comment être en harmonie ? Et si le paysage était vu comme une personne, le traiterions-nous ainsi ?

Cinétique.s est donc une tentative d’un autre récit, dans un registre acrobatique et chorégraphique, 10 danseuse, acrobate et musiciens composent un instant suspendu, nous questionnant sur la pesanteur, la lenteur, nos rythmes, nos croyances et nos corps. C’est une performance unique à chaque fois, car l’histoire de chaque paysage est différente.

Journée organisée en partenariat avec la commune de Saint-Maurice-Navacelles, dans le cadre de la préfiguration de son Tiers-lieu, le service intercommunal des eaux du Lodévois Larzac (SIELL), et le service Tourisme de la Communauté de communes Lodévois et Larzac.

dernière mise à jour : 2022-04-10 par