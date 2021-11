Cinétique Fabrik Théâtre de l’Agora, 1 décembre 2021, Évry.

Cinétique Fabrik

du mercredi 1 décembre au vendredi 24 décembre à Théâtre de l’Agora

Lucile Beaune et Laurent Cadilhac – Compagnie INDEX De Lucile Beaune, on a pu voir les marionnettes porter les voix de personnages insolites autant qu’improbables, de La petite conférence manipulée à Face au mur. Laurent Cadilhac, artiste sculpteur et fabricant de rêves, a conçu par exemple la koh-lecteuse de la Sonothèque nomade qui a servi à récolter les sons et images des habitants. Les deux artistes s’allient ici pour créer une exposition interactive peuplée de matières familières : papier, tissus, cordes et voilages, animés par des « machines à mouvement ». Des installations mobiles, pleines de surprises, à regarder ou à actionner, qui laisseront deviner aux plus curieux leurs mécanismes cachés. Exposition du 1er au 24 décembre.

Gratuit

Théâtre de l’Agora Place de l’Agora Évry-Courcouronnes Évry Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T18:00:00