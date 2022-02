Cinétik “Une jeune fille de 90 ans” Salle Alexis Maneyrol La Chapelle-Heulin Catégories d’évènement: La Chapelle-Heulin

Cinétik “Une jeune fille de 90 ans” Salle Alexis Maneyrol, 13 mai 2022, La Chapelle-Heulin. Cinétik “Une jeune fille de 90 ans”

Salle Alexis Maneyrol, le vendredi 13 mai à 20:00

Ce film (jamais sorti en salle), fait le portrait bouleversant de ces aînés qui ont oublié qu’ils étaient âgés et sont restés à leurs vingt ans. La projection sera suivi d’un débat sur les relations soignants / soignés et leur famille.

2€

Projection d’un film suivi d’un débat Salle Alexis Maneyrol 9 rue Alexis Maneyrol 44330 La Chapelle-Heulin La Chapelle-Heulin Loire-Atlantique

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T23:00:00

