Cinetik: Ciné débat « #SEGPA »

### Cinétik est coordonné par la Ligue de l’enseignement – FAL 44 avec 7 associations de Loire-Atlantique et des bénévoles cinéphiles qui proposent 3 projections de films ou documentaires par an, suivies de débats. **A propos de #SEGPA** Un film fort, humain, émouvant. Son sujet: la discrimination. Il est abordé tout d’abord de manière douloureuse (insultes, brimades, etc.). Puis, au gré du film, les élèves montrent leur capacité à dépasser ce regard, à mettre en mots leur parcours. On découvre comment certain.es membres de l’équipe éducative les aident à regagner de l’estime d’eux-mêmes. **Dates de diffusion:** * Le vendredi 4 février à 20h à la salle René Cassin au Pellerin. Proposé par L’amicale Le Pellerin. * Le vendredi 25 mars à la salle de la mairie de St Lumine de Clisson. Proposé par l’Amicale de St Lumine de Clisson * Le vendredi 18 mars à 20h à la Chapelle Heulin. Proposé par l’Amicale de la Chapelle Heulin. Cinétik reprend en 2022 après plus d’un an d’arrêt, dû à la crise Sanitaire. Le collectif a décidé de repartir sur les films qui n’ont pas pu être diffusés ces 2 dernières années. Amicale Laïque Le Pellerin allée george sand 44640 Le Pellerin Loire-Atlantique

