Cinetik: Ciné-débat « Mustang » Espace Bois Joli, 11 mars 2022, Château-Thébaud.

Cinetik: Ciné-débat « Mustang »

du vendredi 11 mars au vendredi 25 mars à Espace Bois Joli

### Cinétik est coordonné par la Ligue de l’enseignement – FAL 44 avec 7 associations de Loire-Atlantique et des bénévoles cinéphiles qui proposent 3 projections de films ou documentaires par an, suivies de débats. **A propos de Mustang:** C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées. **Dates de diffusion:** * Le vendredi 11 mars à 20h à l’Espace Bois Joli à Château-Thébaud. Proposé par l’Amicale de St Lumine de Clisson et l’Amicale de Château Thébaud * Le jeudi 24 mars à Saint Sébastien sur Loire. Proposé par l’Amicale Laique de St Sébastien sur Loire (ALSS) * Le vendredi 25 mars au Cinéma la Bobine à Pont Château ». Proposé par l’Amicale de Pontchâteau

Cinétik reprend en 2022 après plus d’un an d’arrêt, dû à la crise Sanitaire. Le collectif a décidé de repartir sur les films qui n’ont pas pu être diffusés ces 2 dernières années.

Espace Bois Joli Château Bordin, 44690 Château-Thébaud Château-Thébaud Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T22:00:00;2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T22:00:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:00:00