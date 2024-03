Cinéthèque | Soirée spéciale Judit Elek Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, mercredi 27 mars 2024.

Cinéthèque | Soirée spéciale Judit Elek Le Fresnoy vous invites à découvrir deux films de Judit Elek Mercredi 27 mars, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T19:00:00+01:00 – 2024-03-27T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-27T19:00:00+01:00 – 2024-03-27T20:30:00+01:00

RENCONTRE

de Judit Elek

1963 | Hongrie | 30 min | VOSTF

Filmée en cinéma direct, la première rencontre entre un homme et une femme qui ont fait passer une petite annonce de mariage dans un journal. Les deux acteurs ne sont pas des comédiens professionnels, et les dialogues sont improvisés.

OÙ FINIT LA VIE ?

de Judit Elek

1967-1968 | Hongrie | 56 min | VOSTF

Le héros de la première partie est un vieil ouvrier qui prend sa retraite après 40 ans de travail. Nous assistons à sa tragédie. Par suite de son radical changement d’existence, il ne trouve ni but, ni sens à sa vie. La deuxième partie présente le sort d’un jeune paysan qui quitte son village et sa famille pour se rendre à la ville et y apprendre un métier. La forme de son existence aussi se transforme entièrement et nous suivons ses premiers pas dans le milieu étranger et insolite de sa nouvelle vie.

En partenariat avec la Cinémathèque française

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France