Cinéthèque | Les Petites Marguerites Le Fresnoy Studio national des arts contemporains Tourcoing, mercredi 14 février 2024.

Cinéthèque | Les Petites Marguerites Le Fresnoy vous invite à découvrir le film « Les Petites Marguerites » de Věra Chytilová, présenté par Estelle Benazet, écrivaine et

chercheuse. Mercredi 14 février, 19h00 Le Fresnoy Studio national des arts contemporains Gratuit

Mercredi 14 février, 19h

LES PETITES MARGUERITES

De Věra Chytilová

1966 | Tchécoslovaquie | 1h30 | VOSTF

Marie 1 et Marie 2 s’ennuient ferme. Par jeu, elles décrètent que plus rien n’a d’importance et se lancent à l’assaut des conventions dans une épopée de destruction espiègle et désespérée.

Séance présentée par Estelle Benazet, écrivaine et chercheuse.

Le Fresnoy Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France