Film « Les Chevaliers Blancs » au CineTeatro Baretti cineteatro baretti, 29 mars 2023, Turin.

Film « Les Chevaliers Blancs » au CineTeatro Baretti Mercredi 29 mars, 21h00 cineteatro baretti

Il film è proposto da Alliance Française Torino e CineTeatro Baretti, con il supporto di Institut Français.

?? ?? Proiezione in lingua francese con sottotitoli in italiano

Protagonista di Les Chevaliers blancs è Jacques Arnault, presidente della ONG «Move for kids», ha convinto delle famiglie francesi in attesa di adozione a finanziare un’operazione di esfiltrazione di orfani da un Paese africano devastato dalla guerra. Circondato da una squadra di volontari devoti alla causa, ha un mese per trovare 300 bambini in età prescolare e per portarli in Francia. Ma per riuscirci, deve convincere i suoi interlocutori africani e i capi dei villaggi che aprirà un orfanotrofio e assicurerà un futuro nel loro Paese a queste piccole vittime di guerra, dissimulando quindi le sue vere intenzioni.

cineteatro baretti 4, via Giuseppe Baretti Torino Turin 10125 San Salvario Turin Piémont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T21:00:00+02:00 – 2023-03-29T23:00:00+02:00

2023-03-29T21:00:00+02:00 – 2023-03-29T23:00:00+02:00

©AFTO