Son Tay, le samedi 5 mars à 19:00

1h40 de spectacle, 25 tableaux, 130 costumes, chanteurs, danseurs et transformismes, un show écran, des versions musicales inédites… Troupe En Scène revisite les grands classiques du 7ème art et des comédies musicales: « Grease », « Dirty Dancing », « Sister Act », « The Mask », « Starmania », « Titanic », « Pirates des Caraïbes » (…) un spectacle à la fois dynamique et participatif, avec chant live, chorégraphies et comédie. Depuis bientôt dix ans, « Troupe en Scène » enchante toutes les générations du plus petit public au plus grand. Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la beauté, feront éclater un feu d’artifice d’émotions. Dans la grande tradition des cabarets parisiens, est toujours proposé un florilège de tableaux éblouissants et envoûtants, où l’étonnement, la qualité et le rire sont au rendez-vous. Un spectacle à la fois dynamique et participatif, avec chant live, chorégraphies et comédie. Silence … Moteur … et ACTION !!!!!! L’intégralité des bénéfices de cette soirée spectacle sera reversée à l’association PAEM pour soutenir le projet humanitaire Peru’main. Ils serviront à acheter du matériel pour les enfnats. Au printemps prochain, huit étudiantes en psychomotricité s’envoleront pour le Pérou afin d’intervenir dans deux associations. Là-bas elles y proposeront des séances de psychomotricité à des enfants suivant un développement normal mais également des enfants en situation de handicap. Elles pourront proposer des ateliers créatifs pour développer l’imaginaire créatif des enfants mais également des ateliers pour aider au développement harmonieux de la motricité globale et de la motricité fine (jeux de ballons …)

Tarif adulte : 10€ Tarif enfant : 5€

Son Tay 47 rue de son tay bordeaux Bordeaux



