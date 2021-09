Châtellerault Loft Cinémas Châtellerault, Vienne CINESPRIT WATER Loft Cinémas Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

CINESPRIT WATER Loft Cinémas, 15 novembre 2021, Châtellerault. CINESPRIT WATER

Loft Cinémas, le lundi 15 novembre à 20:30

Plus des trois cinquièmes de la surface du globe terrestre sont recouverts d’eau, mais que savons-nous vraiment de cet élément ?

Tarif : 10€

Méditation, cinéma, échange avec Mana Yoga Loft Cinémas 5 allée du Châtelet 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T20:30:00 2021-11-15T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Loft Cinémas Adresse 5 allée du Châtelet 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Loft Cinémas Châtellerault