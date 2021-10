CINESPRIT MANTRA Loft Cinémas, 13 décembre 2021, Châtellerault.

CINESPRIT MANTRA

Loft Cinémas, le lundi 13 décembre à 20:30

Mantra, le Son du Silence explore le phénomène musical et social grandissant que sont les chants méditatifs, les mantras. Le film partage l’histoire de personnes qui trouvent guérison et paix intérieure en chantant ces mantras en groupe. Au-delà des barrières religieuses, c’est un film sur la spiritualité, sur ceux qui se reconnectent à leur véritable moi intérieur et avec leurs pairs. En parallèle, nous rencontrons des musiciens qui les ont inspirés et rassemblés. Au travers de ces rencontres, nous découvrirons le cheminement de ces artistes vers cette pratique méditative et du Kirtan et comment elle a également transformé leur vie.

Tarif : 10€

Méditation, cinéma, échange avec Mana Yoga.

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T20:30:00 2021-12-13T22:15:00