CIN'ESPIÈGLE : LES OURS GLOUTONS + GOÛTER Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

CIN’ESPIÈGLE : LES OURS GLOUTONS + GOÛTER Semur-en-Auxois, 21 mai 2022, Semur-en-Auxois. CIN’ESPIÈGLE : LES OURS GLOUTONS + GOÛTER L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois

2022-05-21 16:00:00 – 2022-05-21 17:15:00 L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois Côte-d’Or EUR 4 4 LES OURS GLOUTONS – 42′ – Dès 3 ans

Film d’animation tchèque de Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

