Cin’Espiègle « La Colline aux cailloux » L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Venez découvrir avec vos enfants le film d’animation poétique autour de la différence « La Colline aux cailloux » (dès 4 ans).

LA COLLINE AUX CAILLOUX

Film d’animation de Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Rémi Durin et Marjolaine Perreten.

Récompensé au festival d’Annecy 2023. Dès 4 ans 52′

Qu’ils soient à plumes ou à poils, les petits héros de ces trois courts-métrages vivent de grandes aventures, souvent difficiles et contraintes. Ces défis ne leur font pas pour autant baisser les bras et c’est avec courage et ensemble qu’ils abordent ces grandes épreuves de la vie.

Un programme qui évoque la différence, le déracinement et la persévérance avec une bonne dose d’espoir et de solidarité !

Tarif unique séance + goûter 4 € EUR.

Début : 2024-01-27 16:00:00

fin : 2024-01-27 17:30:00



