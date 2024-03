Cin’Espiègle « Au Fil de l’eau » L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois, samedi 23 mars 2024.

Cin’Espiègle « Au Fil de l’eau » L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Après la projection, un goûter vous est proposé.

AU FIL DE L’EAU

Film d’animation d’ Aloïs Di Leo ,Marcus Vinicius Vasconcelos,Chantal Peten et Diek Grobler. 40′.

Dès 3 ans. En Avant-Première

Traverser les plus grands océans du monde, voyager le long d’une rivière ou encore dégringoler du ciel même la plus minuscule des gouttes d’eau peut vivre de grandes aventures. En chemin, elle pourra croiser d’étranges créatures une énorme grenouille assoiffée comme de petites tortues colorées, mais aussi faire la rencontre des plus inventifs des enfants !

Ce programme de courts-métrages vous fera découvrir l’eau sous toutes ses formes et vous plongera dans des univers aquatiques merveilleux.

Un événement en collaboration avec l’Association des Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté (CIBFC).

Tarif unique 4 € 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Cin’Espiègle « Au Fil de l’eau » Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2024-03-19 par COORDINATION CÔTE-D’OR