Cinespañol

Trélissac Dordogne Trélissac EUR Samedi 2 Avril – Auditorium médiathèque Films en VO/St Français – Entrée libre 10 h : ChICO Y RITA

Filmd’animation2010,prixGOYA,etsixfoisprimémeilleur film d’animation. De Fernando Trueba & JavierMariscal.Romancemusicale dramatique avec les grands noms de la musique cubaine et afro-américaine. Déconseillé moins de 10 ans. 14 h : 7 días en la habana

7 jours pour 7 réalisateurs internationnaux qui dressent un portrait sensiblede la capitale cubaine. Tous publics 16h15 : VACAS De Julio Medem, 1992, 96’. Avec Carmelo Gómez, Ana Torrent, Emma Suárez, Karra Elejalde… 3 générations d’un petit village basque traversent l’histoire du peuple espagnol desGuerres carlistes à la Guerre civile… 18h : Verre de l’Amitié franco hispanique offert par la Ville de Trélissac Samedi 2 Avril – Auditorium médiathèque Films en VO/St Français – Entrée libre 10 h : ChICO Y RITA

