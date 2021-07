Cinespaña 2021 Cinémathèque, 1 octobre 2021, Toulouse.

Cinespaña 2021

du vendredi 1 octobre au dimanche 10 octobre à Cinémathèque

### Festival de cinéma espagnol **Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse ** Présent dans les salles de Toulouse et de la région Occitanie, Cinespaña fait découvrir chaque année le cinéma espagnol et ce, grâce à une programmation riche et variée : dernières productions de l’année, découvertes de perles rares et grands classiques. En plus des projections, Cinespaña propose des événements annexes tels que rencontres littéraires, tables rondes et expositions. Avec une centaine de films chaque année, Cinespaña présente un éventail des dernières productions : une compétition de longs-métrages de fiction et documentaires, un panorama des meilleures productions de l’année, courts-métrages et nouvelles tendances du cinéma espagnol. Pour (ré)découvrir l’histoire du cinéma, le festival concocte chaque édition des rétrospectives et cycles thématiques comme Miradas, des projections ciné-débats accompagnées par spécialistes de la culture et l’histoire d’Espagne. En plus, la programmation scolaire et jeune public offre des projections et ateliers cinéma pour les plus petits. Le festival s’adresse à tous les publics et embarque pendant 10 jours les spectateurs dans le cinéma espagnol d’hier et d’aujourd’hui. ### Plus d’infos [Site du Festival Cinespaña ](https://www.cinespagnol.com) ![]() ### Infos pratiques Du 1er au 10 octobre 2021

Plein tarif de 0 à 7€Tarif réduit selon cinémaPass festival : 49€Pass 10 films : 40€Pass 4 films : 22€Pass Jeune 3 films : 12€

Culture

Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



