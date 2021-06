Cinespaña 2021 Cinéma ABC, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Toulouse.

Cinespaña 2021

du vendredi 1 octobre au dimanche 10 octobre à Cinéma ABC

### Festival de cinéma espagnol Présent dans diverses salles de la métropole toulousaine et de la région Occitanie, ce festival vous fait découvrir tout un panel de films à travers une compétition de longs métrages de fiction et de documentaires, un panorama des meilleures productions de l’année, des cycles thématiques, une section jeune public avec des films d’animation et des ateliers, une section « Labo » qui se penche sur le cinéma de genre … Bref, une programmation soignée et variée, pour plaire à tous les publics. ### Plus d’infos [Site du Festival Cinespaña ](https://www.cinespagnol.com) ![]() ### Infos pratiques Du 1er au 10 octobre 2021

Tarifs : billet à l’unitéAbc, Gaumont Wilson, American cosmograph : Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : selon cinéma / Culture (carte Sourire : 5 €)Cratère et salles en région : voir les tarifs pratiq

Culture

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



