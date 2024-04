Cinésia à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, samedi 1 juin 2024.

Cinésia à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher

Cinésia émerge en tant que collectif à but non lucratif en réponse au besoin d’un espace d’échange et d’engagement autour de l’audiovisuel, accueillant amateurs et professionnels dans un cadre non hiérarchisé.

Cinésia à Thoré-la-Rochette. Zone i invite le collectif Cinésia pour une soirée de cinéma et musique. Buvette et restauration. 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01

Le Moulin de la Fontaine

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire info@zone-i.org

