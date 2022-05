Cinéseniors “Les folies fermières” et “Le médecin imaginaire”

2022-05-24 14:30:00 – 2022-05-24 Diffusion de deux films au choix à la même heure pour une séance cinéseniors à 14h30. “Les folies fermières” ou “Le médecin imaginaire”, avec un goûter offert après le film. Entrée à 4,50€. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

