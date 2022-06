Cinéscapades: Tournage du fillm, 22 juin 2022, .

Cinéscapades: Tournage du fillm

2022-06-22 10:00:00 – 2022-06-30 19:00:00

Envie d’écrire un film, de jouer ou de vous familiariser avec les métiers du cinéma ? Lancez-vous! Guimaëc se met à l’heure du 7ème art durant le mois de Juin, à l’occasion de Cinescapades, un projet porté par des étudiant-e-s de la Ciné Fabrique de Lyon. Des ateliers pratiques au tournage, venez créer ensemble un film!

Semaine de tournage, programme:

Mercredi 22 et jeudi 23 juin: Préparation du tournage,

Deux jours consacrés aux décors, au casting, aux costumes… Lecture du scénario définitif, établissement de la liste des besoins et des priorités. Prise en main du matériel technique pour celles et ceux qui souhaitent participer au tournage.

Samedi 25 Juin: Prologue, création de fausses archives

La première journée de tournage commence avec la création du prologue du film.

Gratuit sur inscription, repas pris en charge. Limité à 10 participant.e.s

Du dimanche 26 au jeudi 30 Juin: Tournage

Gratuit sur inscription

Plus d’informations par email à bloavezhanerchdu@gmail.com

