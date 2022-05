Cinéscapades: Table ronde « Bretagne et cinéma » Guimaëc Guimaëc Catégories d’évènement: 29620

Cinéscapades: Table ronde « Bretagne et cinéma »
Guimaëc, 12 juin 2022

Dans le cadre de la résidence de cinéma Cinescapades, discussion avec Isabelle Le Corff, enseignante-chercheuse à l'université de Brest sur les liens entre Bretagne et cinéma. Comment fonctionne les financements de la région Bretagne ? Quels genres de tournage la région attire-t-elle ? Qu'en est-il des cinéastes breton.ne.s? Gratuit sur inscription, jauge de 20 personnes Plus d'informations par email à bloavezhanerchdu@gmail.com

