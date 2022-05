Cinéscapades: Ateliers enfants/ados, 15 juin 2022, .

Cinéscapades: Ateliers enfants/ados

2022-06-15 10:00:00 – 2022-06-15 17:00:00

Envie d’écrire un film, de jouer ou de vous familiariser avec les métiers du cinéma ? Lancez-vous! Guimaëc se met à l’heure du 7ème art durant le mois de Juin, à l’occasion de Cinescapades, un projet porté par des étudiant-e-s de la Ciné Fabrique de Lyon. Des ateliers pratiques au tournage, venez créer ensemble un film!

Deux séances à destination des enfants/adolescents.

10h-13h: Initiation aux métiers du cinéma et Unlock Star Wars.

Avant de commencer la partie d’Unlock, présentation des métiers du cinéma et prise en main rapide du matériel. Unlock est un jeu d’enquête et de collaboration.

Atelier à destination des 14-18 ans. Gratuit, sur inscription, limité à 5 participant.e.s.

15h-17h: Timeline musique et cinéma, blindtest et goûter

Timeline est un jeu de société qui retrace l’histoire de la musique originale de cinéma. Les connaissances acquises pendant les parties seront bien utiles pour s’affronter au blindtest…

Atelier à destination des 8-12 ans. Gratuit, sur inscription, limité à 6 participant.e.s.

Plus d’informations par email à bloavezhanerchdu@gmail.com

