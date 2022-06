Cinéscapades: Atelier « Ecrire les personnages »

Envie d'écrire un film, de jouer ou de vous familiariser avec les métiers du cinéma ? Lancez-vous! Guimaëc se met à l'heure du 7ème art durant le mois de Juin, à l'occasion de Cinescapades, un projet porté par des étudiant-e-s de la Ciné Fabrique de Lyon. Des ateliers pratiques au tournage, venez créer ensemble un film! Ce premier atelier vous propose d'écrire les personnages du film. Accompagné.e.s par un binôme d'étudiant.e.s en cinéma, vous construirez ensemble les personnages d'un film, à partir d'une backstory qui vous sera proposée. Quatre ateliers par jour vous sont proposés le jeudi 9 et le vendredi 10 Juin (10h-12h / 13h-15h / 15h-17h/ 17h-19h). Groupes de 6 personnes par sessions. Gratuit sur inscription. Plus d'informations par email à bloavezhanerchdu@gmail.com

