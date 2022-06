Cinéscapades: Atelier « Création du générique »

Cinéscapades: Atelier « Création du générique », 18 juin 2022

2022-06-18 – 2022-06-18 Envie d’écrire un film, de jouer ou de vous familiariser avec les métiers du cinéma ? Lancez-vous! Guimaëc se met à l’heure du 7ème art durant le mois de Juin, à l’occasion de Cinescapades, un projet porté par des étudiant-e-s de la Ciné Fabrique de Lyon. Des ateliers pratiques au tournage, venez créer ensemble un film! Trois ateliers sur la journée pour créer ensemble le générique du film. 10h_14h: Lutte sur pellicule, création visuelle du générique (limité à 5 participant.e.s)

Sur 200m de pellicule vierge, laissez courir votre imagination sur le thème de la lutte. Pas besoin d’être Van Gogh, votre motivation et curiosité sont amplement suffisantes. À votre disposition : peinture, pinceaux etc.

Gratuit sur inscription, limité à 5 participant.e.s. Contrat de cession de droits à signer sur place. 15h-19h: Lutte musicale, Création sonore du générique

Sur un projecteur super 16, la pellicule peinte le matin-même sera projetée en début d’après-midi. Avec l’aide de notre ingénieur son, vous serez donc libre de composer et enregistrer la musique que vous souhaitez.

Gratuit sur inscription, limité à 5 participant.e.s. Contrat de cession de droits à signer sur place. 10h-19h: Pamphlet poétique, Écriture du carton final du film

Avec les conseils d’un.e. auteur.rice, vous établirez le programme qui vous semble idéal pour notre futur, et ce sous forme de texte poétique. Le texte en question conclura le film sur un carton final.

