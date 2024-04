CINESAIRE: soirée-débat Réville, vendredi 19 avril 2024.

CINESAIRE: soirée-débat Réville Manche

« Pauline à la plage », film de Rohmer sorti en 1983.C’est un chassé croisé amoureux sur une plage normande, l’un de ses films les plus lumineux, les plus drôles, les plus sensuels aussi, notamment grâce à la beauté juvénile d’Amanda Langlet, Arielle Dombasle ou Pascal Greggory, irrésistibles. Présentation du film et débat animé par Rosette (Louisette, la marchante de bonbons). A l’issue de la soirée, vente et dédicace du livre « Eric, l’ami Rohmer » par Rosette.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19 22:30:00

Réville 50760 Manche Normandie cinema.lerichelieu@gmail.com

