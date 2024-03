Cinésaire soirée-débat Réville, vendredi 22 mars 2024.

Cinésaire soirée-débat Réville Manche

Le genou de Claire, film de Rohmer sorti en 1970, cinquième et avant dernier volet des six contes moraux, ce film demeure fidèle au thème de ce cycle l’errance amoureuse. Annecy, aux alentours du lac, lors de ses dernières vacances de célibataire, Jérôme (JC Brialy) un attaché culturel de 35 ans, se découvre fasciné par une jeune fille, Claire (Laurence de Monaghan). Il ressent un désir irrépressible de toucher son genou…

Prix Louis-Delluc en 1971.

Isabelle Richebé présentera ce film et animera le débat.

Le genou de Claire, film de Rohmer sorti en 1970, cinquième et avant dernier volet des six contes moraux, ce film demeure fidèle au thème de ce cycle l’errance amoureuse. Annecy, aux alentours du lac, lors de ses dernières vacances de célibataire, Jérôme (JC Brialy) un attaché culturel de 35 ans, se découvre fasciné par une jeune fille, Claire (Laurence de Monaghan). Il ressent un désir irrépressible de toucher son genou…

Prix Louis-Delluc en 1971.

Isabelle Richebé présentera ce film et animera le débat. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 22:30:00

Réville 50760 Manche Normandie

L’événement Cinésaire soirée-débat Réville a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Cotentin Le Val de Saire