Cinésaire soirée-débat Réville, vendredi 23 février 2024.

Cinésaire soirée-débat Réville Manche

Projection du premier succès international d’Eric Rohmer « Ma nuit chez Maud ». Sur le thème de la mauvaise conscience, il signe ce quatrième volet des six contes moraux. Ce film offre une intéressante réflexion philosophique sur la force des convictions politiques et religieuses. Rohmer fait la transposition audacieuse du pari de Pascal. Superbe interprétation de Françoise Fabian et de Jean-Louis Trintignant. Présentation et débat par Isabelle Richebé.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23 22:30:00

Réville 50760 Manche Normandie cinema.lerichelieu@gmail.com

