Bègles Parc de l'Estang Bègles, Gironde CINÉS DE PLEIN AIR Parc de l’Estang Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

CINÉS DE PLEIN AIR Parc de l’Estang, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Bègles. CINÉS DE PLEIN AIR

Parc de l’Estang, le mardi 20 juillet à 21:00

Venez profiter d’une soirée cinéma de plein air, dans différents quartiers de la ville de Bègles. N’oubliez votre chaise, fauteuil, tabouret… et/ ou votre plaid… Mardi 20 juillet au Parc de l’Estang : _**La planète Terre**_ – _À la surface des mers – Les Saisons en forêt_ Places limitées, sur inscription.

Sur inscription, gratuit.

La planète Terre – À la surface des mers – Les Saisons en forêt Parc de l’Estang rue Ferdinand Buisson Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T21:00:00 2021-07-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de l'Estang Adresse rue Ferdinand Buisson Ville Bègles lieuville Parc de l'Estang Bègles