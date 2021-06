Bègles Monmousseau Bègles, Gironde CINÉS DE PLEIN AIR Monmousseau Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Venez profiter d’une soirée cinéma de plein air, dans différents quartiers de la ville de Bègles. N’oubliez votre chaise, fauteuil, tabouret… et/ ou votre plaid… Vendredi 16 juillet à Monmousseau _**Intouchables**_ de Olivier Nakache et Éric Toledano Places limitées en fonction des normes sanitaires

Sur inscription, gratuit.

