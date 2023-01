CINÉRANDO – RANDONNÉE MUSICALE SUR LE SENTIER DES HUGUENOTS Montpellier, 14 février 2023, Montpellier .

CINÉRANDO – RANDONNÉE MUSICALE SUR LE SENTIER DES HUGUENOTS

2023-02-14 18:00:00 – 2023-02-14 19:30:00

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre vous accueille à Pierresvives pour la deuxième séance du CinéRando.

Randonnée Musicale de Eric Longsworth sur le sentier des Huguenots

Eric Longsworth a marché 400 kilomètres sur le sentier des Huguenots, son violoncelle comme sac à dos. De Poët-Laval dans la Drôme jusqu’à Genève en Suisse, après 20 à 30 km de marche par jour, il animait chaque soir une rencontre musicale à laquelle il invitait d’autres artistes et personnes de tous horizons à le rejoindre pour partager un moment de musique, d’échanges et de témoignages. La musique comme moyen d’explorer le monde, un langage universel qui permet le dialogue et la rencontre au-delà de toute frontière.

Une aventure artistique et humaniste, qui vient en écho avec la situation critique des personnes réfugiées arrivant aujourd’hui en Europe, et avec l’histoire des protestants français obligés, eux aussi il y a 300 ans, de quitter leur pays. Un appel aux valeurs de partage, de rencontre et d’accueil.

Romain Saudubois l’a accompagné sur les 400 kilomètres, caméra à l’épaule.

Une production de Passé Minuit en Accords et Les films de la Découverte.

Avec le soutien de la Fédération Française de Randonnée et du département de l’Hérault.

