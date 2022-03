Cinéquiz Le Hasard Ludique, 22 mars 2022, Paris.

À bas les mardis pourris, vive les mardis funky ! Chaque mardi, on te promet des animations plus folles les unes que les autres, un poil régressives mais surtout pas gnan gnan

CINÉQUIZ

Le cinéquiz est de retour et il va falloir tout donner !

Cette fois-ci pas de thème, le quiz touchera à tous les genres de cinéma, de la comédie préférée de vos grands-parents au dernier Marvel en date. Que vous soyez incollables sur les films du dimanche soir ou lecteur assidu des Cahiers du Cinéma, formez votre équipe et venez répondre à nos questions dans des manches préparées avec amour qui mélangeront blind tests, reconnaissance d’extraits, épreuves de rapidité… À la clé de ce cinéquiz ? Une tournée de bières et la gloire éternelle, rien que ça.

Présenté par Hugo Alexandre (Calmos) et Adrien Marie (La BO du jour).

