Cinéquiz au Café Lola ! Cinémathèque française – musée du cinéma Paris, samedi 18 mai 2024.

En écho à l’exposition James Cameron et au Musée Méliès, venez tester vos connaissances et participer à un quiz en équipe mélangeant blind tests, reconnaissance d’extraits, épreuves de rapidité et plus encore. L’occasion d’explorer ensemble les thèmes clés du travail de James Cameron à travers plus de 100 ans de cinéma.

Présenté par Hugo Alexandre (Calmos) et Adrien Marie (SupplementOeuf).

De 20h à 22h au Café Lola

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Cinémathèque française – musée du cinéma 51 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France 01 71 19 33 33 http://www.cinematheque.fr Dans le magnifique bâtiment de l’architecte Frank O. Gehry, parcourez l’histoire et la préhistoire du cinéma et découvrez les trésors des collections de la Cinémathèque française.

