37 Rue Trivalle Carcassonne

2022-10-07 21:00:00 – 23:00:00

Aude Le festival C I N É-Q U A-N O N Р2 :

– Musique liée à l’image –

Tout public

21h : Ciné-Concert

’80 Notes pour un tour du Monde’ (1h20)

-Tropiques-

jonctionlabel@gmail.com +33 4 30 34 47 93 https://www.facebook.com/festivalcinequanon/ Carcassonne

