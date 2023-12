Ciné-festival Terre et Avenir – 10ème Edition Cineplanet Salon-de-Provence, 24 janvier 2024, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24

fin : 2024-01-31

Le Ciné-Festival Environnemental et Humaniste Terre & Avenir vous présente l’édition 2024 : une programmation pertinente et engagée pour fêter le dixième anniversaire de sa création !

Un festival «d’initiatives positives » pour s’informer, comprendre et passer à l’action.



Réchauffement climatique, bouleversements économiques et sociétaux, disparition de la biodiversité, nécessité de réformer nos modes de consommation : chacun peut décider de chercher et mettre en œuvre des solutions.



Avec plus de 3400 entrées lors de la dernière édition, et plus de 1000 scolaires chaque année depuis 2014, la venue de réalisateurs et d’intervenants de qualité, ce festival s’impose comme l’événement d’information et d’échange sur les problématiques de transition dans la région.



Pour cette nouvelle édition, le format demeure identique avec la projection de films récents, suivis d’un débat en présence de réalisateurs ou experts.



La marque de fabrique de ce festival unique en son genre ce sont aussi les rencontres et discussions des festivaliers pour clore la soirée, autour des buffets préparés par les nombreuses associations ou institutions locales qui partagent les valeurs de Pays Salonais en Transition.

Cineplanet Place Jules Morgan

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



