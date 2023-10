Horror Circus – Halloween fait son cinéma Cineplanet Salon-de-Provence, 20 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Choisis ton heure et ton jour ! Viens trembler seul, entres amis ou en famille.

2023-10-20 fin : 2023-10-22 . EUR.

Cineplanet Place Jules Morgan

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Choose your day and time! Come and shake alone, with friends or family

Elija su hora y su día Ven a sacudirte solo, con amigos o en familia

Wähle deine Zeit und deinen Tag! Komm und zittere allein, mit Freunden oder der Familie

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence