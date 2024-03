Cinéphi’loups Cinéma Garlin, dimanche 14 avril 2024.

Cinéphi’loups Cinéma Garlin Pyrénées-Atlantiques

10h petit déjeuner offert.

Film d’animation « – Filante La Fée Sorcières ». Il était une fois deux fées et deux sorcières qui ne se connaissent pas et… qui ne se rencontreront

jamais. Pourtant le hasard de la vie va les réunir autour d’un même chemin partir à la conquête de leur destin, apprendre à mieux se connaître et découvrir l’autre. Programme Le Bébé et la Sorcière La Superfée et l’Araignée. Le fi lm sera suivi d’un atelier jeune public animé par Agnès, de l’association Objectif Ciné 64. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:30:00

fin : 2024-04-14

Cinéma 13 cours de la République

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinegarlin@wanadoo.fr

L’événement Cinéphi’loups Garlin a été mis à jour le 2024-03-25 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN