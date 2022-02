Cinéphiles « Debout les femmes » – Festival “Elles au Centre” Cinéma La Fabrique, 24 mars 2022, Meung-sur-loire.

Cinéphiles « Debout les femmes » – Festival “Elles au Centre”

Cinéma La Fabrique, le jeudi 24 mars à 19:30

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premier “road-movie parlementaire” à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée ! Film de François Ruffin et Gilles Perret Durée du film : 1h25. Pas de réservation, billetterie sur place.

Voir https://www.allocine.fr/seance/d-5/salle_gen_csalle=P0136.html

Festival “Elles au centre”

Cinéma La Fabrique 5 Rue des Mauves, Meung-sur-loire Meung-sur-loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T21:00:00