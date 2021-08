Cinéph’île Tristan – “Ikaria” de Arnaud Gaillard Douarnenez, 23 août 2021, Douarnenez.

Cinéph’île Tristan – “Ikaria” de Arnaud Gaillard 2021-08-23 10:52:00 – 2021-08-23 13:56:00 Île Tristan – Salle d’exposition Boulevard Richepin

Douarnenez Finistère

Projection et rencontre dans la salle d’exposition de l’île Tristan accessible à pied, à marée basse. Le passage sera dégagé entre 10h52 et 13h56.

L’accès à l’île est interdit ce jour-là, accès uniquement aux quais et à la salle d’exposition. Masque et pass sanitaire obligatoire.

http://www.daoulagad-breizh.org/

